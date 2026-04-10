Furto al supermercato | tenta la fuga fermato

Ieri, giovedì 9 aprile, un tentativo di furto è stato segnalato al supermercato Coop di via Cimabue, vicino a piazza Beccaria. Un uomo ha cercato di allontanarsi con della merce senza pagarla, ma è stato fermato poco dopo dalle forze dell'ordine mentre tentava di fuggire. L'individuo è stato accompagnato in commissariato per gli accertamenti del caso.

Tentativo di furto ieri, giovedì 9 aprile, al supermercato Coop di via Cimabue, nei pressi di piazza Beccaria. Un uomo, secondo quanto ricostruito, ha preso alcuni prodotti dagli scaffali e si è recato alle casse, per poi passare senza pagare quanto preso.Gli inservienti si sono però accorti di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Tenta di rubare al supermercato: 24enne fermato dalla poliziaIl giovane, 24 anni e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre cercava di uscire con merce rubata. Furto in un supermercato a Cerignola Temi più discussi: Ardea. Tenta un furto al supermercato e aggredisce l’addetto alla sicurezza. 25enne di origine marocchina arrestato dai Carabinieri; Ardea, tenta furto al supermercato e aggredisce il vigilante: arrestato 25enne - Quotidiano La Voce; Quartu, ruba cibo per 500 euro al supermercato e tenta la fuga: arrestata 53enne; Furto da 500 euro al supermercato: arrestata una 53enne cagliaritana. Preganziol, furto al supermercato e fuga con minacce: arrestato un 24enneIl Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it Scafati, tenta furto al supermercato: arrestato 25enneÈ stato sorpreso mentre cercava di portare via merce senza pagare da un supermercato di Scafati: per questo un 25enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina impropria. agro24.it Furto sul Facsal: uno degli autori trovato e arrestato dalla polizia - facebook.com facebook Quattro gatti e un “furto” perfettamente organizzato: le immagini sono da non credere @lazampa @LaStampa x.com