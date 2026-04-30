Tenta la fuga dalla polizia gettando una pistola carica a terra inseguito e arrestato

Da cataniatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo a bordo di un’auto è stato fermato poco dopo essere stato intercettato dalla polizia in via Acquedotto. Durante il tentativo di fuga, ha gettato a terra una pistola carica, ma è stato comunque raggiunto e arrestato. La polizia ha identificato il soggetto come pregiudicato, e l’arresto è stato confermato poco dopo. L’indagine prosegue per chiarire eventuali altri collegamenti o reati correlati.

La polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato messinese intercettato a bordo di un’auto, insieme ad un amico, in via Acquedotto. Alla vista della pattuglia della volante, l’uomo ha sterzato bruscamente, cercando di dileguarsi tra le viuzze della zona. A quelo punto gli agenti si sono.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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