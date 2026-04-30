Tenta la fuga dalla polizia gettando una pistola carica a terra inseguito e arrestato

Un uomo a bordo di un’auto è stato fermato poco dopo essere stato intercettato dalla polizia in via Acquedotto. Durante il tentativo di fuga, ha gettato a terra una pistola carica, ma è stato comunque raggiunto e arrestato. La polizia ha identificato il soggetto come pregiudicato, e l’arresto è stato confermato poco dopo. L’indagine prosegue per chiarire eventuali altri collegamenti o reati correlati.

La polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato messinese intercettato a bordo di un’auto, insieme ad un amico, in via Acquedotto. Alla vista della pattuglia della volante, l’uomo ha sterzato bruscamente, cercando di dileguarsi tra le viuzze della zona. A quelo punto gli agenti si sono.🔗 Leggi su Cataniatoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Fugge ancora una volta dai carabinieri, gettando hashish in strada: 22enne inseguito e arrestatoI carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato un 22enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai... Leggi anche: Tenta la fuga e getta un sacchetto con 57 dosi di cocaina: arrestato dalla Polizia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fornovo, tenta la fuga dalla finestra per evitare il carcere: bloccato dai Carabinieri; Mortara, minore tenta la fuga dalla comunità di cui è ospite ma cade dalla finestra: 14enne trasportata in ospedale con l'elicottero; Leandro Bennato, il boss mafioso (legato ai Senese) tenta l'evasione dal carcere in elicottero. Il piano di fuga da 200mila euro; Sorpreso a spacciare cocaina tenta la fuga, bloccato dalla polizia: arrestato 39enne tunisino. La forza di una donna, spoiler Turchia: Sirin tenta la fuga dalla clinica psichiatricaUn finale amaro per Sirin a La forza di una donna: dopo l'arresto la ragazza viene ricoverata in una clinica psichiatrica ... it.blastingnews.com Ragazza tenta la fuga all’uscita da scuola, ritrovata da vigili e carabinieriMomenti di paura a Caselle: una studentessa di 13 anni tenta la fuga all'uscita da scuola. Ritrovata nella boscaglia dai Carabinieri e dalla Polizia Locale. ilrisveglio-online.it Ovunque, ma non in toga: Michele Emiliano le tenta tutte per non rientrare in magistratura x.com A Catania un 21enne è stato arrestato dopo aver tentato di rubare merendine e aver aggredito gli agenti della Polizia. Intervento in corso Sicilia dopo la segnalazione di un furto in un supermercato. - facebook.com facebook