Tenta di rubare un monopattino poi la scoprono con un coltello di 18 centimetri | denuncia e foglio di via per una 30enne

Da anconatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 30 anni è stata denunciata nelle ultime settimane per aver tentato di rubare un monopattino. Durante un intervento da parte delle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso di un coltello di 18 centimetri. Successivamente, le autorità hanno emesso un foglio di via obbligatorio che la obbliga a lasciare il capoluogo. La donna, cittadina comunitaria, aveva già un precedente per tentato furto e porto di arma offensiva.

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ANCONA – Il Questore di Ancona ha emesso un foglio di via obbligatorio dal capoluogo nei confronti di una 30enne cittadina comunitaria, che nelle scorse settimane era già stata denunciata per tentato furto e porto di arma atta a offendere."Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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