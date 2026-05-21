Tenta di rubare un monopattino poi la scoprono con un coltello di 18 centimetri | denuncia e foglio di via per una 30enne

Una donna di 30 anni è stata denunciata nelle ultime settimane per aver tentato di rubare un monopattino. Durante un intervento da parte delle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso di un coltello di 18 centimetri. Successivamente, le autorità hanno emesso un foglio di via obbligatorio che la obbliga a lasciare il capoluogo. La donna, cittadina comunitaria, aveva già un precedente per tentato furto e porto di arma offensiva.

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