Parma studentessa minorenne arriva in classe in stato di ebrezza | i docenti scoprono un coltello da cucina di trenta centimetri nello zaino

Il 14 aprile 2026, in un istituto scolastico di Parma, una studentessa minorenne è arrivata in classe in stato di ebrezza. Durante le verifiche di routine, i docenti hanno trovato nello zaino della ragazza un coltello da cucina lungo circa trenta centimetri. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e a una serie di accertamenti sulle circostanze che hanno portato all'uso di sostanze da parte della studentessa.

Il 14 Aprile 2026, in un istituto scolastico di Parma, si è verificato un evento che ha generato profonda preoccupazione. Una studentessa minorenne si è presentata per seguire le lezioni in evidente stato di alterazione. Gli insegnanti, notando il suo sbandamento psicofisico, hanno subito compreso che l'adolescente aveva assunto alcolici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Trenta grammi nello zaino e il resto a casa, spacciatore minorenne in manette Gazzetta di Parma - facebook.com facebook I trend e le curiosità, i progetti dei "Colli di Parma", l'innovazione: voci parmigiane a Vinitaly - Videointerviste x.com