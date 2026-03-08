Chiama la ex e la avvisa | Ti scanno Poi esce di casa con un coltello di 33 centimetri e picchia due agenti

Nella notte tra il 7 e l’8 marzo, un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Avellino con diverse accuse che includono stalking, possesso e detenzione di un coltello di 33 centimetri, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Dopo aver chiamato la ex minacciandola, l’uomo è uscito di casa armato di coltello e ha aggredito due agenti intervenuti sul posto.

Leggi anche: Picchia la compagna, poi la minaccia con un coltello per paura di essere denunciato: 36enne arrestato in Brianza

Suonano per sbaglio al suo campanello: esce e li minaccia con un coltello lungo 30 centimetriHanno suonato per errore ad un citofono sbagliato e si sono trovati davanti un coltello lungo 30 centimetri.

