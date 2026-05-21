Tenta di aprire il posto guida per picchiare l' autista poi sblocca una porta e scappa

Un episodio si è verificato questa mattina a bordo di un mezzo pubblico, quando un individuo ha tentato di aprire il posto guida con l’intento di colpire l’autista. Dopo aver cercato di sbloccare una porta, l’uomo è riuscito a scappare dall’area. L’autista, grazie alla prontezza di riflessi, ha evitato di essere aggredito e ha mantenuto il controllo del veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto e le forze dell’ordine sono state immediatamente avvisate.

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