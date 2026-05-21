Tenta di aprire il posto guida per picchiare l' autista poi sblocca una porta e scappa
Un episodio si è verificato questa mattina a bordo di un mezzo pubblico, quando un individuo ha tentato di aprire il posto guida con l’intento di colpire l’autista. Dopo aver cercato di sbloccare una porta, l’uomo è riuscito a scappare dall’area. L’autista, grazie alla prontezza di riflessi, ha evitato di essere aggredito e ha mantenuto il controllo del veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto e le forze dell’ordine sono state immediatamente avvisate.
Solo la prontezza di riflessi di un autista ha evitato conseguenze negative. Per fortuna il conducente del mezzo pubblico ha saputo mantenere il sangue freddo, uscendo incolume da una situazione scomoda.Intorno all'1 di giovedì 21 maggio 2026 alcuni ragazzi sono saliti a bordo di un autobus in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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