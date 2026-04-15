Nelle prime ore del mattino, un uomo di 43 anni è stato colto sul fatto nel tentativo di entrare in un appartamento. Alla vista dei carabinieri, ha cercato di scappare in bici, ma è stato prontamente arrestato. L'episodio si è verificato a Vico Equense, e l’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con la sua cattura.

Sorpreso in casa all’alba, tenta la fuga in bici: arrestato 43enne per tentato furto. Sono le ore 07.20 e al 112 arriva una telefonata. E’ il proprietario di un appartamento di Via Vecchia Marina. L’uomo, con voce agitata, spiega che all’interno della sua abitazione c’è un uomo: è alto e indossa un cappellino. La pattuglia della stazione carabinieri di Vico Equense non è distante e in pochi minuti è sul posto. C’è un complesso di case e un cancello forzato. A pochi metri da loro un uomo che alla loro vista prova a scappare a bordo di una bicicletta. I carabinieri lo fermano. E’ un 43 enne, incensurato, che poco prima dell’arrivo dei militari era riuscito ad entrare all’interno di un appartamento al primo piano dello stabile.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Vico Equense: tenta di rubare in un appartamento poi scappa in bici. Carabinieri arrestano un 43enne

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