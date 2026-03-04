Minorenne guida un’auto brucia un posto di blocco e scappa Poi aggredisce i carabinieri che lo fermano

Un minorenne ha guidato un’auto, ha bruciato un posto di blocco e si è dato alla fuga. Durante l’intervento dei carabinieri, l’automobilista ha aggredito i militari quando sono riusciti a fermarlo. L’episodio si è verificato a San Vittore Olona, in provincia di Milano, nel pomeriggio di oggi. Le forze dell’ordine stanno ora gestendo la situazione e raccogliendo le testimonianze.

San Vittore Olona (Milano), 4 marzo 2026 – Alla guida di un’autovettura, pur essendo minorenne e dunque senza patente, con seduta al posto passeggero un ragazza ugualmente minorenne, fugge al posto di blocco dei carabinieri e poi oppone resistenza, forse per fare il duro di fronte alla ragazza, concludendo la nottata con una denuncia. L’episodio è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, 25 e 26 febbraio, dopo che il giovane automobilista non si è fermato a un posto di controllo dei carabinieri collocato a San Vittore Olona, sul Sempione. La Renault Scenic guidata dal ragazzo ha superato senza fermarsi il posto di blocco dei militari del Nucleo Radiomobile quando erano da poco passate le 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

