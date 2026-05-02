A Angri, un uomo è stato aggredito con un gesto grave che ha portato alla sua evirazione. Secondo quanto si è appreso, prima dell’accaduto, lui aveva riferito di sentirsi stanco e sonnolento. La polizia sta indagando sulle tensioni nate dopo un recente trasloco e sulla presenza della sua prima moglie nella nuova abitazione. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze e i motivi dell’aggressione.

L’uomo avrebbe avvertito sonnolenza prima dell’aggressione: tensioni dopo il trasloco e la presenza della prima moglie. Emergono nuovi dettagli sull’evirazione ad Angri avvenuta il 1° maggio, dove una donna di 35 anni ha ferito gravemente il convivente di 41 anni. Entrambi sono originari del l Bangladesh. Un elemento che cambia la lettura della vicenda riguarda il possibile uso di sostanze per stordire la vittima prima dell’aggressione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo, poco prima di perdere conoscenza. Il sospetto: narcotizzato prima dell’aggressione. È questo uno dei punti centrali su cui si stanno concentrando le indagini.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Angri, evirazione del convivente: la prima moglie nella nuova casa e il piano prima dell’aggressione

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