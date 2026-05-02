Aggressione in famiglia ad Angri | uomo evirato durante la notte dalla moglie arrestata

Una donna è stata arrestata ad Angri, nel Salernitano, dopo aver aggredito brutalmente il marito durante la notte. L’uomo ha subito ferite gravi e, secondo quanto si è appreso, è stato evirato durante l’episodio. La donna è stata immediatamente fermata dalle forze dell’ordine e portata in custodia per le verifiche di rito. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Episodio violento nel Salernitano. Un grave fatto di cronaca si è verificato ad Angri, in provincia di Salerno, dove un uomo è stato brutalmente aggredito dalla moglie, riportando ferite gravissime. La vittima è attualmente ricoverata in ospedale, mentre la donna è stata arrestata e trasferita in carcere. Alla base la gelosia. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe un movente legato alla gelosia, che avrebbe spinto la donna a compiere il gesto estremo nei confronti del marito. I fatti e l’intervento dei soccorsi. La vicenda è emersa nel pomeriggio del 1° maggio, quando un 41enne di origine bengalese si è presentato in condizioni critiche in ospedale, dopo aver subito la mutilazione mentre dormiva.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aggressione in famiglia ad Angri: uomo evirato durante la notte dalla moglie, arrestata Notizie correlate Narcotizza ed evira il marito nel sonno ad Angri, arrestata la moglie gelosaSalerno, 2 maggio 2026 - Probabilmente sedato, è stato evirato nel sonno dalla moglie, è l’aggressione subita da un uomo di 41 anni del Bangladesh... Follia ad Arzano: famiglia arrestata dopo violenza contro carabinieri durante un controllo.Follia ad Arzano: famiglia arrestata dopo violenza contro carabinieri durante un controllo. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Maltrattamenti in famiglia e aggressione a un carabiniere: giovane arrestato a Positano; Suora aggredita a Gerusalemme, in un video le immagini; Arbitra 16enne fischia un rigore, i familiari aggrediti con pugni in tribuna: follia a Torino; Arbitra 16enne fischia un rigore, la vergognosa aggressione dei tifosi a genitori e fratello. Picchia la madre per oltre 20 anni: figlio violento arrestato dopo l’ultima aggressione ad AversaUn uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di domenica 12 aprile per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre, La donna ha rivelato di essere vittima di violenze e ... fanpage.it Un pensionato 77enne a Latina, già coinvolto nel caso del cane Lucky, è stato arrestato per una nuova aggressione in famiglia. L’episodio, avvenuto dopo una lite con una figlia, ha comportato nuove misure cautelari. La vicenda riapre dibattiti sul tema della vi - facebook.com facebook Picchia selvaggiamente la compagna e le frattura il naso, arrestato. La coppia era in vacanza a Roma, lei voleva lasciarlo. L'aggressione dopo la discoteca #ANSA x.com