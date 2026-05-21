Tennis Nadal incorona Sinner | È impressionante ammiro quello che fa Alcaraz? Ho avuto lo stesso infortunio

Il campione di tennis ha espresso grande apprezzamento per le prestazioni di un giovane tennista, sottolineando la difficoltà delle sue imprese e la sua costanza. Ha aggiunto di ammirare il modo in cui il collega si comporta sul campo. Ha anche menzionato un infortunio condiviso con un altro giocatore, ricordando le proprie esperienze personali. Le parole sono state pronunciate in un contesto di riconoscimento tra professionisti, evidenziando il rispetto reciproco nel mondo del tennis.

«Ciò che sta facendo (Sinner, ndr ) è qualcosa di molto, molto difficile, ha una costanza tremenda. Massima ammirazione per ciò che fa e per come lo fa ». A dirlo è un ex tennista, capace di vincere 92 titoli in carriera e di rimanere per 209 settimane al numero 1 del ranking mondiale: Rafael Nadal. In occasione della presentazione del documentario Rafa, in uscita il 29 maggio su Netflix, lo spagnolo ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Tra i temi affrontati, anche un elogio all’attuale numero uno al mondo, Jannik Sinner: «È sempre difficile poter figurarsi tanto successo e tanta continuità di risultati. Dopo l’Australia ha perso solo una volta, ha una serie di vittorie consecutive impressionante », le parole di Nadal. 🔗 Leggi su Open.online

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