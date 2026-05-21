Nell'intervista, il campione spagnolo ha commentato la forza del giovane avversario, definendolo tremendo e sottolineando che l’unico ostacolo nella sua vita è la stessa esistenza. Ha anche parlato del suo infortunio subito da Alcaraz, condividendo un’esperienza personale. Inoltre, ha accennato alla serie tv che ha rivelato aspetti del suo lato più privato, spiegando che i successi ottenuti derivano dalla passione per le sfide complesse.

Avevamo incontrato Rafa Nadal un anno fa, a pochi mesi dal suo ritiro dopo la sconfitta con l’olandese Botic van de Zandschulp in Coppa Davis a Malaga, novembre 2024. Ci era parso sollevato, ma ancora con un filo di legittima preoccupazione dettato dalla necessità di colmare l’immenso vuoto lasciato dall’ultimo rimbalzo della pallina. Out, e sipario su una carriera leggendaria, 1308 incontri tra i 15 e i 38 anni, 1080 vittorie, 92 titoli, 22 Slam, 5 delle 6 Davis che ha in bacheca la Spagna. La Spagna in lutto sportivo che passava dal “Vamos Rafa” al “Gracias Rafa”. E lui? Il grande campione, ferito da mille battaglie? L’aria della nostra conversazione era viziata da una domanda complessa: “E ora?”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nadal: "Sinner è tremendo, l'unico limite che ha è la vita. Alcaraz? Ho avuto il suo stesso infortunio e..."

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