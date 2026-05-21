Telefonia boom di antenne centro e colline nel mirino Ecco dove potrebbero ‘nascere’

In diverse zone della città, tra centri abitati e aree collinari, stanno comparendo nuove antenne di telefonia mobile. Questi impianti vengono installati di notte e si notano facilmente una volta terminati i lavori. Le richieste di autorizzazione per queste installazioni sono aumentate negli ultimi mesi, portando a un incremento visibile di strutture di questo tipo in varie zone della regione. La crescita delle antenne si accompagna a un’attenzione crescente da parte delle autorità locali e delle aziende di telecomunicazioni.

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Firenze, 21 maggio 2026 – Le vedi spuntare all’improvviso sopra i tetti dei condomini, spesso nel giro di una notte. Cilindriche, quadrate, rettangolari. Alcune sembrano grandi scaldabagni, altre piccoli silos mimetizzati tra i comignoli del centro storico. Sono le nuove antenne della telefonia mobile che stanno cambiando lo skyline di Firenze e che, negli ultimi mesi, hanno acceso polemiche sempre più forti tra residenti, comitati e operatori del settore. Rete debole. Il tema è esploso soprattutto nell’ area Unesco, dove i cittadini lamentano installazioni considerate invasive dal punto di vista estetico e denunciano una proliferazione ormai continua di impianti sui palazzi del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Telefonia, boom di antenne, centro e colline nel mirino. Ecco dove potrebbero ‘nascere’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Antenne di telefonia, dopo due anni e mezzo approvato in Consiglio il regolamentoIndividuazione di siti sensibili e distanze minime di 600 metri da questi; preferenza all’installazione su siti del Comune; individuazione di... Rapina in pieno giorno ad Angri, nel mirino un negozio di telefoniaPaura in pieno giorno ad Angri, dove un negozio di telefonia è stato preso d’assalto da un gruppo di rapinatori armati. Antenne per la telefonia, il piano comunale con le aree di installazione: ecco dove saranno vietateMONSELICE (PADOVA) - Per la prima volta il Comune si dota di uno strumento per regolamentare l'installazione delle antenne di telefonia mobile. Il consiglio comunale ha adottato martedì sera, con nove ... ilgazzettino.it Antenne di telefonia mobile, ecco il nuovo programma. Quali i sitiArezzo, 7 luglio 2025 – Verrà presentato giovedì 10 luglio il nuovo Programma comunale degli impianti di telefonia mobile per il quale l’Amministrazione ha avviato l’iter di adozione. Il documento, ... lanazione.it