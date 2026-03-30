Rapina in pieno giorno ad Angri nel mirino un negozio di telefonia

Oggi ad Angri un negozio di telefonia è stato rapinato da un gruppo di persone armate. L’episodio è avvenuto nel corso della mattinata e ha causato momenti di paura tra i clienti e il personale presente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle modalità della rapina o eventuali feriti.

Paura in pieno giorno ad Angri, dove un negozio di telefonia è stato preso d’assalto da un gruppo di rapinatori armati. Nel mirino il Techprice Store di via Santa Lucia, colpito a poche ore dall’inaugurazione. Secondo una prima ricostruzione, quattro uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nell’attività commerciale sotto gli occhi dei clienti presenti. L’azione è stata rapida e ben organizzata: in pochi minuti i malviventi sono riusciti a impossessarsi di circa quindici iPhone, tra dispositivi nuovi e ricondizionati. Il valore complessivo del bottino si aggirerebbe intorno ai 30mila euro. Durante la rapina sono state danneggiate anche le vetrine del negozio, aumentando ulteriormente i danni per il titolare. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Rapina in pieno giorno ad Angri, nel mirino un negozio di telefonia Articoli correlati Rapina in pieno giorno, assalto armato in un negozio di telefoni: ingente il bottinoSull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina e a individuare il... Leggi anche: Lupi all’assalto in pieno giorno. Greggi di pecore nel mirino: "E’ una battaglia quotidiana" Contenuti utili per approfondire Rapina in pieno giorno ad Angri nel... Temi più discussi: Rapina in pieno giorno; Firenze, rapina in pieno giorno alla gioielleria del centro commerciale di Calenzano: spaccano tutto con le mazze e fuggono. Panico tra i clienti, evacuata la galleria; Urla, fumo e sirene: rapina in pieno giorno, paura nel centro commerciale; Napoli, rapina in pieno giorno a Piazza Municipio: 19enne arrestato dalla polizia. Angri: rapina in negozio di telefonia, bottino da circa 30mila euroStampa Rapina in pieno giorno ad Angri, dove un negozio di telefonia in Via Santa Lucia è stato preso di mira da una banda composta da più persone. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 11 del m ... salernonotizie.it Angri, rapina in pieno giorno in via Santa Lucia: colpo da TechpriceTre individui a volto coperto si sono introdotti nel locale, a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo store, mentre erano presenti clienti e personale. agro24.it Paura ieri mattina ad Angri, in via Santa Lucia intorno alle 11, quando 5 persone armate hanno rapinato un negozio di telefonia. Di Nicola Sorrentino, l’articolo completo su IlMattino.it #ilmattino #angri #rapina - facebook.com facebook Brutale aggressione a anziano per rapina, in carcere 38enne. Operata la vittima, che aveva rifiutato di consegnargli il denaro #ANSA x.com