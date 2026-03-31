Antenne di telefonia dopo due anni e mezzo approvato in Consiglio il regolamento

Dopo due anni e mezzo di discussioni, il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per le antenne di telefonia. Il documento stabilisce che gli impianti devono essere collocati ad almeno 600 metri da aree considerate sensibili, privilegiando le installazioni sui siti comunali. Sono state definite anche le autorizzazioni necessarie da parte dell’ente per i nuovi impianti.

Individuazione di siti sensibili e distanze minime di 600 metri da questi; preferenza all’installazione su siti del Comune; individuazione di specifiche autorizzazioni da parte dell’ente per i nuovi impianti. Sono alcune delle novità, contenute nel nuovo regolamento comunale per l’installazione di antenne di radiotelefonia mobile, approvato a maggioranza (Pd e Lbc votano contro, Per Latina 2032 si astiene, M5S esce dall'aula) dal Consiglio comunale di Laitna, dopo oltre due anni e mezzo di dibattito in commissione, presieduta dal consigliere Alessandro Porzi, e predisposto dagli uffici sotto l’allora assessore Franco Addonizio. Un dibattito lungo, con diversi interventi nel corso dei mesi da parte degli uffici, che ha portato al taglio di diversi articoli in contrasto con norme nazionali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Antenne di telefonia, dopo due anni e mezzo approvato in Consiglio il regolamento Articoli correlati Consiglio comunale di Napoli, approvato il regolamento del verde pubblico e privatoIl regolamento disciplinerà la classificazione del verde, la manutenzione, l’abbattimento degli alberi, la fruizione dei parchi e il partenariato... Consiglio comunale, approvato all'unanimità regolamento impianti a biomasseRecepimento delle normative nazionali e regionali, per non incappare in bocciature da parte della magistratura amministrativa; rigido controllo delle... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Antenne di telefonia, dopo due anni e mezzo approvato in Consiglio il regolamento per l'installazione; Copertura mobile: la Provincia investe in nuovi sistemi di antenne - Provinz Bozen; I residenti dicono No all'antenna per la telefonia e chiede un incontro con l'amministrazione; Ecco l’SMS malevolo che aggira i filtri degli operatori. Antenne di telefonia, il regolamento è stato approvatoDue anni. O quasi. Tanto c’è voluto, solo per parlare di quanto accaduto in questa consiliatura, per arrivare all’approvazione del regolamento per l’installazione delle antenne di telefonia mobile sul ... latinatoday.it Antenne Sintonizzate: servizio di Comunicazione Aumentativa e Alternativa - facebook.com facebook Una delle tre antenne del sistema di avvicinamento ed attracco automatico #KursM non si è aperta sulla #ProgressMS33. Ma c'è un particolare sistema manuale, chiamato #TORU con cui dalla #ISS un #Cosmonauta può pilotare la navicella verso l'attracco. x.com