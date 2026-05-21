Teddy rinnova la colletta alimentare aziendale | raccolti 885 chili di cibo
Il Gruppo Teddy ha partecipato anche quest’anno alla colletta alimentare aziendale “1000 mani per 2000 sorrisi”, portando a casa 885 chili di cibo. La raccolta, organizzata dai marchi di proprietà, si svolge ogni anno con l’obiettivo di sostenere le persone in difficoltà. La campagna coinvolge i dipendenti dell’azienda che contribuiscono con donazioni di alimenti, dimostrando una continuità nel supporto a questa iniziativa benefica. La colletta si ripete ogni anno come parte delle attività di responsabilità sociale del gruppo.
Anche nel 2026, il Gruppo Teddy, uno dei leader internazionali nel settore dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, ha supportato la colletta alimentare aziendale “1000 mani per 2000 sorrisi”, promossa da Teddy, rimarcando il proprio impegno concreto a favore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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