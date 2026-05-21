Abbigliamento coinvolto anche lo stabilimento di Gatteo | i lavoratori donano 885 chili di cibo a chi ha bisogno

Nel 2026, il Gruppo Teddy, che possiede marchi come Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, ha partecipato alla raccolta alimentare denominata “1000 mani per 2000 sorrisi”. L'iniziativa coinvolge anche uno degli stabilimenti situati a Gatteo, dove i dipendenti hanno contribuito con 885 chili di cibo destinati a persone in difficoltà. Questa collaborazione rappresenta una delle azioni di responsabilità sociale portate avanti dall'azienda nel corso dell'anno.

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