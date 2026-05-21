Abbigliamento coinvolto anche lo stabilimento di Gatteo | i lavoratori donano 885 chili di cibo a chi ha bisogno
Nel 2026, il Gruppo Teddy, che possiede marchi come Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, ha partecipato alla raccolta alimentare denominata “1000 mani per 2000 sorrisi”. L'iniziativa coinvolge anche uno degli stabilimenti situati a Gatteo, dove i dipendenti hanno contribuito con 885 chili di cibo destinati a persone in difficoltà. Questa collaborazione rappresenta una delle azioni di responsabilità sociale portate avanti dall'azienda nel corso dell'anno.
Anche nel 2026, il Gruppo Teddy, uno dei leader internazionali nel settore dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, ha supportato la colletta alimentare aziendale “1000 mani per 2000 sorrisi”. Ha partecipato all'iniziativa anche lo stabilimento di Gatteo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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