Valle d’Aosta | 40.000 chili di cibo salvati contro lo spreco alimentare

In Valle d’Aosta, sono stati recuperati circa 40.000 chili di cibo destinato a essere sprecato. Questa operazione coinvolge sette enti diversi che collaborano per coordinare la raccolta e la distribuzione degli alimenti. Le strategie adottate prevedono interventi mirati per intercettare le famiglie prima che si trovino in difficoltà, evitando così che il cibo venga eliminato. Il progetto rappresenta un esempio di collaborazione tra enti pubblici e privati nel settore della lotta allo spreco alimentare.

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? Domande chiave Come riescono sette enti diversi a coordinare questa enorme raccolta?. Quali strategie usano per intercettare le famiglie prima dell'emergenza?. Chi gestisce concretamente la logistica per distribuire queste eccedenze?. Perché questo modello di mutuo soccorso è diventato così stabile?.? In Breve Recupero progressivo: 12.574 chili nel primo anno, 12.256 nel 2023 e 13.024 nel 2024.. Sette enti del Terzo settore collaborano tra cui Banco Alimentare e Fondazione Opere Caritas.. Progetto attivo da novembre 2022 con rinnovo della coprogettazione previsto dopo il 30 aprile.. Rete territoriale coinvolge Cooperativa La Sorgente, Cittadinanzattiva e Cooperativa sociale Noi&GliAltri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: 40.000 chili di cibo salvati contro lo spreco alimentare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Iperal contro lo spreco alimentare: 500 tonnellate di cibo fresco recuperate in un annoLa lotta allo spreco alimentare rappresenta una priorità concreta per Iperal, che negli anni ha sviluppato un sistema strutturato di iniziative per... Bambini al Consiglio Valle: simulano leggi contro lo spreco alimentare? Domande chiave Come hanno trasformato lo spreco alimentare in una proposta legislativa? Quali regole hanno proposto i bambini per le mense... Valle d'Aosta prima per spesa famiglie nell'information technology. Nel 2025 calo del 2,1% della spesa nei beni durevoli #ANSA x.com La Valle d’Aosta si prepara ai prossimi 40 anni di idroelettricoSprint finale per una norma che riorganizza le concessioni. Alla Regione una quota gratuita di energia per servizi pubblici e alcune categorie di utenti. qualenergia.it Guida ad Aosta - Raccomandazioni per la stagione di sci alpinismo 2027 reddit Valle d’Aosta, dove spendere meno di 40 € per un giornaliero in alta stagione?Parte dalla Valle d’Aosta il nostro viaggio tra le stazioni sciistiche meno conosciute che consentono di sciare con meno di 40 € in una giornata festiva o di alta stagione, pur offrendo piste adatte a ... neveitalia.it