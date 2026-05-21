Tecnologia Apple potenzia il visore per guidare con gli occhi le sedie a rotelle

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’accessibilità, Apple ha annunciato nuove funzionalità integrate nei suoi dispositivi, con particolare attenzione all’inclusività. Tra le innovazioni presentate, si trova un visore progettato per consentire alle persone di controllare le sedie a rotelle attraverso il movimento degli occhi. La società ha dichiarato che queste novità sfruttano le capacità dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di utenti con diverse esigenze di accesso alla tecnologia.

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’accessibilità del 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista dei visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Utilizzando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare i sistemi compatibili, semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. Il sistema VoiceOver, che legge il testo sullo schermo, diventa più capace nell’analizzare le immagini grazie all’IA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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