Team New Zealand ha comunicato i nomi dei quattro velisti che parteciperanno alle regate preliminari della prossima America’s Cup, prevista per l’estate del 2027 a Napoli. La squadra si prepara ad affrontare la campagna di qualificazione, mentre si diffonde la notizia di un presunto scambio di parole tra due dei principali atleti durante una recente sessione di allenamento. La partecipazione a questa fase rappresenta il primo passo ufficiale verso la sfida che si terrà tra alcuni anni in Italia.

Team New Zealand si appresta a incominciare il lungo cammino verso la America’s Cup, che si disputerà nell’estate del 2027 nelle acque di Napoli. La corazzata oceanica sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca in terra italiana, fronteggiando dal 10 al 17-18 luglio l’equipaggio che avrà la meglio nel torneo degli sfidanti: Luna Rossa, i britannici di Athena Racing, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Racing e gli australiani di Team Australian si daranno battaglia per meritarsi questa occasione. La prima tappa verso la competizione sportiva più antica del mondo sarà rappresentata dalla regate preliminari, che andranno in scena a Cagliari nel weekend del 22-24 maggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Team New Zealand annuncia il quartetto per le regate preliminari, parte la campagna di America’s Cup. Outteridge sussurra a Burling…

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