Alla vigilia delle regate preliminari dell’America’s Cup a Cagliari, il team svizzero Alinghi ha reso noto l’equipaggio che prenderà parte alle competizioni. Tra i membri ci sarà anche un italiano, il cui nome non è stato ancora divulgato. La formazione si prepara per le prime sfide ufficiali, mentre si avvicina la cerimonia di apertura dell’evento. L’annuncio ufficiale è stato fatto in vista delle prove che si terranno nella città sarda, con l’obiettivo di affrontare le competizioni con la squadra completa.

Alla vigilia delle prove ufficiali e della cerimonia d’apertura dell’evento, il Tudor Team Alinghi ha annunciato la composizione dell’equipaggio che prenderà parte alle regate preliminari di America’s Cup (quando manca un anno alla Louis Vuitton Cup di Napoli ed in generale alla 38ma edizione della Coppa America) in programma questo weekend a Cagliari. Nel Golfo degli Angeli vedremo in azione le imbarcazioni One Design AC40, con tre squadre che schiereranno due formazioni a testa mentre il sodalizio elvetico disputerà la Preliminary Regatta con una sola barca. “Siamo molto motivati. Sappiamo di avere tanto lavoro da fare e molto da recuperare rispetto agli altri, ma ci piace la sfida e non vediamo l’ora di iniziare le regate“, le parole di Goodison riportate dai canali ufficiali del team. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup, Alinghi annuncia l’equipaggio per le regate preliminari di Cagliari: a bordo anche un italiano

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