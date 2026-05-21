Team e leadership | coinvolgere lo staff per costruire una cultura aziendale condivisa

Durante l’evento tenutosi al Museo Ferruccio Lamborghini si è parlato del ruolo del team e della leadership, con particolare attenzione all’importanza di coinvolgere lo staff nella creazione di una cultura aziendale comune. È stato discusso come la formazione condivisa possa influenzare il modo in cui i dipendenti collaborano e si rapportano tra loro. La discussione ha evidenziato che il coinvolgimento del personale rappresenta un elemento fondamentale per sviluppare un ambiente lavorativo più coeso e orientato alla crescita collettiva.

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Tra i temi affrontati durante l’evento ospitato al Museo Ferruccio Lamborghini c’è anche il valore della formazione condivisa all’interno delle aziende. Il metodo proposto da Frank Merenda punta infatti a creare team più consapevoli, coinvolti e allineati sugli obiettivi commerciali, trasformando la crescita individuale in crescita collettiva. Ne parla Giulio Colaianni, imprenditore nel settore delle autoscuole e fondatore del brand Draivo: “Tutte le cose che ci insegna Frank cerco per quelle che sono le mie possibilità di travasarle al mio staff e poi i più meritevoli li porto con me a questi corsi perché andarci con lo staff ai corsi è tutta un’altra esperienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Team e leadership: coinvolgere lo staff per costruire una cultura aziendale condivisa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Team e leadership: coinvolgere lo staff per costruire una cultura aziendale condivisa Sullo stesso argomento Ministero della Cultura, Giuli cambia lo staffIl Ministro della Cultura Alessandro Giuli procede al rimpasto dei vertici di segreteria. Sicurezza nazionale, serve una cultura condivisa. La riflessione di PaganiLa Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza letta da Alberto Pagani, esperto di intelligence e sicurezza, docente di Terrorismo...