Sicurezza nazionale serve una cultura condivisa La riflessione di Pagani

La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza è stata presentata ieri mattina e ha evidenziato l’importanza di sviluppare una cultura condivisa in ambito di sicurezza nazionale. Il documento analizza le strategie adottate e le misure implementate per garantire la tutela dei dati e delle informazioni sensibili, sottolineando la necessità di un impegno collettivo per rafforzare il sistema di sicurezza.

La Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza letta da Alberto Pagani, esperto di intelligence e sicurezza, docente di Terrorismo Internazionale presso l'Università di Bologna. Al centro sovranità tecnologica, minacce ibride, criminalità transnazionale e radicalizzazione giovanile. Rizzi, Guerini e Mantovano sottolineano la centralità dell'innovazione e della competizione geopolitica nel ridefinire le priorità dell'intelligence italiana. La Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, presentata ieri mattina (4 marzo 2026) al Parlamento dal comparto Intelligence, offre una fotografia cruda e realistica della posizione dell'Italia in un mondo scosso dal conflitto in Iran e dalle tensioni persistenti sul fronte orientale.