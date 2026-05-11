ministero della cultura giuli cambia lo staff

Il Ministero della Cultura ha annunciato un rimpasto nei vertici della segreteria, con il Ministro Alessandro Giuli che ha deciso di modificare lo staff. La scelta arriva dopo una dichiarazione fatta durante la premiazione dei David di Donatello, in cui aveva promesso di intervenire su questioni di trasparenza e competenza all’interno dell’istituzione. Nessun dettaglio sui nomi delle persone coinvolte o sui nuovi incarichi è stato comunicato.

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli procede al rimpasto dei vertici di segreteria. Lo aveva promesso durante i David di Donatello, quando al Quirinale aveva dichiarato di “mettere ordine e più coscienza morale dove hanno prevalso opacità o imperizia”. Ora la riorganizzazione dello staff è partita. Dopo le dimissioni dell’ex sottosegretario Vittorio Sgarbi e dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, cambiano i vertici della segreteria del ministro Giuli. Giuli firma i decreti di revoca per due figure chiave: Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica e uomo vicino al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari; Elena Proietti, responsabile della segreteria personale del ministro.🔗 Leggi su 361magazine.com

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