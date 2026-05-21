Tassi verbali Fed | cresce numero membri favorevole a rialzo

Nell’ultima riunione della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, si è osservato un aumento nel numero di membri che si sono dichiarati favorevoli a un rialzo dei tassi di interesse. Durante l’incontro, sono stati discussi vari aspetti relativi alle condizioni economiche e ai segnali di inflazione, portando a un incremento delle preferenze per un incremento dei tassi. La riunione si è conclusa con un consenso più ampio tra i membri riguardo a questa possibilità futura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nell’ultima riunione dell a Fed, la banca centrale statunitense, si sono intensificate le preoccupazioni dei funzionari riguardo all’inflazione alimentata dalla guerra con l’Iran, con un numero crescente di essi aperti alla possibilità di un aumento dei tassi di interesse, segno che il presidente entrante Kevin Warsh e rediterà un gruppo di banchieri centrali sempre più intransigenti. È la fotografia che emerge dai verbali della riunione pubblicati dalla Fed stessa. I passaggi chiave sull’inasprimento. I membri del Federal Open Market Committee (FOMC), durante l’ultima riunione del 28-29 aprile, hanno generalmente ritenuto che “i persistenti... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tassi, verbali Fed: cresce numero membri favorevole a rialzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I never expected that cold CEO love me for 10y, cherish me, warm me, and spoiled me Sullo stesso argomento Leggi anche: La Fed lascia fermi i tassi e rivede al rialzo le previsioni sull’inflazione causa escalation in Medio Oriente Leggi anche: Fed, spaccatura storica sui tassi Verbali Fed, maggioranza del FOMC vede inasprimento se inflazione persiste sopra il 2%(Teleborsa) - I membri del Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve statunitense, durante l'ultima riunione del 28-29 aprile, hanno generalmente ritenuto che i persistenti livelli e ... finanza.repubblica.it Fed pronta ai rialzi. I verbali parlano chiaro: o l’inflazione rientra, o FOMC pronto a votare contro TrumpI verbali del FOMC sono esattamente come se li aspettavano i più hawkish sui mercati. Il grosso dei partecipanti alla riunione che decide i tassi di interesse negli Stati Uniti vede un percorso più di ... criptovaluta.it