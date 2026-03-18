La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati tra il 3,5% e il 3,75% durante l’ultima riunione di Jerome Powell. Nel frattempo, ha rivisto al rialzo le previsioni sull’inflazione, mentre si intensifica l’escalation in Medio Oriente. La richiesta di un taglio dei tassi avanzata da un ex presidente degli Stati Uniti non è stata accolta.

Il taglio chiesto da Donald Trump non arriva. La Federal Reserve lascia i tassi invariati tra il 3,5% e il 3,75% nella penultima riunione dell’era di Jerome Powell. La decisione, presa con 11 voti favorevoli e uno contrario, arriva in un contesto di crescente incertezza, sia sul fronte interno sia su quello geopolitico. Il rallentamento nel percorso di disinflazione causa impatto della guerra in Iran sui prezzi energetici rischia di allontanare ulteriormente il ritorno stabile al target del 2%, mentre si avvicina un delicato passaggio di consegne ai vertici della banca centrale. Pochi giorni fa un giudice federale ha annullato l’ indagine penale del Dipartimento di Giustizia sulla testimonianza resa da Powell al Senato riguardo alla costosa ristrutturazione della sede della banca centrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Fed lascia fermi i tassi e rivede al rialzo le previsioni sull’inflazione causa escalation in Medio Oriente

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La Fed lascia fermi i tassi tra il 3,5% e il 3,75%ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di più ... ilsole24ore.com

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