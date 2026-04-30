fed spaccatura storica sui tassi

Kevin Warsh ha ottenuto il via libera della Commissione bancaria del Senato per diventare presidente della Federal Reserve. La conferma è arrivata con 13 voti favorevoli, tutti appartenenti al partito repubblicano, e 11 contrari, tutti democratici. La nomina di Warsh rappresenta un passo importante nella politica monetaria degli Stati Uniti, segnando una divisione netta tra le forze politiche sulla gestione dei tassi di interesse.

Kevin Warsh ha già in tasca la presidenza della Federal Reserve. Il candidato del presidente Donald Trump ieri ha infatti ottenuto l'appoggio della Commissione bancaria del Senato, con 13 voti a favore (tutti repubblicani) e 11 contrari (tutti democratici). La nomina era stata bloccata dal senatore repubblicano Thom Tillis, fino a quando la scorsa settimana il dipartimento di Giustizia non ha accettato di archiviare un'indagine penale contro Jerome Powell sui costi relativi alla ristrutturazione della sede della Fed a Washington. Warsh si avvia così verso la conferma da parte dell'intero Senato in tempo per guidare la riunione di giugno della Fed, visto che il 15 maggio scadrà il mandato di Powell.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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ECB Holds Steady but Mixed Forecasts Leave Euro Directionless: London Session Update, Dec 19

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