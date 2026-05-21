Tassare gli extraprofitti Al via la campagna a Pisa

È iniziata a Pisa la campagna “1%equo”, che propone di aumentare le tasse a chi possiede grandi patrimoni e ottiene extraprofitti. L’obiettivo dichiarato è destinare le entrate extra a settori come sanità, scuola e servizi pubblici. La proposta si inserisce in un dibattito durato anni sulla redistribuzione delle risorse e sulla tassazione delle grandi fortune. La campagna si svolge in un momento in cui il tema della tassazione dei profitti straordinari sta attirando l’attenzione di più forze politiche.

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Far pagare di più chi ha di più. È questo l’obiettivo della campagna “1%equo”, che sta per arrivare anche a Pisa per rimettere al centro un tema che da anni incendia il dibattito politico: "tassare grandi patrimoni ed extraprofitti per finanziare sanità, scuola e servizi pubblici". L’obiettivo della mobilitazione è raccogliere 50mila firme per portare in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare che introduca "un contributo progressivo sulle ricchezze superiori ai due milioni di euro". Nel mirino finisce quello che i promotori definiscono un sistema fiscale sempre più sbilanciato: "In Italia l’1% più ricco paga, in proporzione, meno tasse del restante 99% della popolazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tassare gli extraprofitti. Al via la campagna a Pisa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tassare gli extraprofitti: energia e armi finanzianoLa prossima plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo vedrà la presentazione di una proposta radicale: tassare gli extraprofitti delle aziende... Leggi anche: Bonelli sul caro benzina: "Gli italiani hanno paura. Tassare gli extraprofitti" Non c'è nessun problema costituzionale a tassare gli extraprofitti di un particolare settore. Ma nel caso delle assicurazioni, metti un tetto al costo assurdo della RCA e lo puoi fare. Nel caso delle banche, fai come in Francia un obbligo di offrire conti correnti rem x.com Tassare gli extraprofitti delle società energetiche, la richiesta di cinque Paesi alla Ue: Chi guadagna dalla guerra aiuti chi ci perdeLa guerra in Iran fa scattare l’allarme in tutta Europa: bisogna correre ai ripari per evitare un altro lockdown, ma questa volta energetico. Cinque ministri dell’Economia Ue, tra cui Giancarlo ... affaritaliani.it Tridico (Parlamento Ue): Tassare gli extraprofitti di aziende energetiche e produttori di armi per aiutare chi è danneggiato dai rincariAlla prossima plenaria di Strasburgo proporrà che i Paesi Ue tassino gli extraprofitti delle aziende energetiche e dei produttori di armi e usino le risorse per aiutare cittadini e piccole imprese che ... ilfattoquotidiano.it