Tassare gli extraprofitti | energia e armi finanziano

La prossima sessione del Parlamento europeo a Strasburgo prevede la presentazione di una proposta che riguarda la tassazione degli extraprofitti delle aziende nel settore energia e armi. La misura mira a redistribuire risorse per sostenere i cittadini che affrontano i rincari. La proposta è stata annunciata in vista della riunione plenaria e coinvolge i rappresentanti europei.

La prossima plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo vedrà la presentazione di una proposta radicale: tassare gli extraprofitti delle aziende energetiche e dei produttori di armi per finanziare aiuti ai cittadini colpiti dai rincari. L’iniziativa, promossa dall’economista Pasquale Tridico, mira a contrastare l’impatto economico della guerra con l’Iran scatenata da Donald Trump, utilizzando le risorse raccolte per sostenere chi subisce i costi dell’energia e degli armamenti. L’idea si inserisce in un contesto più ampio di lotta alle disuguaglianze, dove il presidente della sottocommissione fiscale sostiene anche la necessità di tassare Big Tech e grandi patrimoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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