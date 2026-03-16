Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra critica le dichiarazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, che ha escluso un taglio delle accise sulla benzina. Bonelli afferma che gli italiani hanno paura del caro carburante e propone di tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere. La sua posizione arriva dopo le affermazioni del ministro, giudicate confuse, e si inserisce nel dibattito sulle misure per ridurre i costi energetici.

"Il ministro Urso è molto confuso". È tranchant Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo le dichiarazioni a QN del ministro delle Imprese e del Made in Italy che ha escluso un taglio delle accise. "Questo governo non dice la verità. Le società energetiche in questi 3 anni hanno fatto utili per 70 miliardi di euro. Anche l’amministratore delegato di Eni, Descalzi, ha parlato di profitti record. È vero che siamo in tempi di guerra, ma il governo dovrebbe tassare gli extraprofitti e mettere un tetto al prezzo dei carburanti, ponendo così un limite alla speculazione attuale". Però, come diceva il ministro Urso, non siamo ai livelli del governo Draghi, quando la benzina salì a 2,25 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bonelli sul caro benzina: "Gli italiani hanno paura. Tassare gli extraprofitti"

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