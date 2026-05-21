A partire da luglio entrerà in vigore un dazio di tre euro sui minipacchi spediti dall'estero, in aggiunta alla tassa già prevista. La misura, approvata dall'Unione Europea, mira a regolamentare le spedizioni di queste piccole confezioni, ma ha suscitato preoccupazioni nel settore logistico. Secondo le associazioni di categoria, questa decisione potrebbe portare a una significativa diminuzione del traffico commerciale, con stime che indicano una perdita di circa la metà delle spedizioni.

Con il decreto fiscale, convertito in legge mercoledì, il governo ha preso tempo per la tassa sui mini-pacchi in arrivo dai Paesi extra-Ue. Adesso, l’entrata in vigore del contributo da due euro è prevista per il mese di luglio, proprio quando verrà introdotto il dazio europeo da tre euro. Le spedizioni “colpite” saranno le stesse, cioè quelle dal valore inferiore ai 150 euro. Da Confetra, la Confederazione generale italiana dei Trasporti e della Logistica, è arrivato - senza giri di parole - l’invito per l’esecutivo di fare un passo indietro: «La tassa da 2 euro sarebbe un autogol, perché comporterebbe un calo del 50% del traffico». Per spiegare il motivo, vengono posti due scenari tra luglio e novembre 2026. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Tassa sui minipacchi da luglio (insieme al dazio europeo). Confetra: «Così perdiamo metà del traffico»

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