La tassa sui pacchi slitta al 1° luglio 2026

La tassa di 2 euro sui piccoli pacchi provenienti da fuori Unione europea, prevista nella manovra del 2026, entrerà in vigore il 1° luglio 2026, con un ritardo rispetto alla data inizialmente prevista. La modifica è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, che hanno deciso di posticipare l’entrata in vigore rispetto alla prima stima fatta in precedenza.

Slitta al 1° luglio la tassa da 2 euro, introdotta dalla manovra 2026, sui piccoli pacchi di provenienza extra Ue. Nei giorni scorsi il ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti aveva annunciato l'intenzione di inserire il rinvio in un "provvedimento legislativo di prossima emanazione". E il veicolo normativo è stato individuato nel decreto fiscale. Dopo la sconfitta al referendum il governo Meloni prova a ripartire con una misura tanto attesa da imprese e operatori economici. Venerdì 27 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene il rinvio della misura. "Ferma restando l’attività di... 🔗 Leggi su Today.it

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