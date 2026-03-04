Fisco Confetra ricorre al Tar contro la tassa di 2 euro sui pacchi

La Confetra, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, ha deciso di presentare ricorso al TAR contro le misure che prevedono un contributo di 2 euro sui pacchi in importazione con valore fino a 150 euro. La decisione riguarda i provvedimenti che hanno dato attuazione a questa tassa. La questione riguarda i pacchi importati in Italia e le relative normative.

Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Roma, 4 mar. (askanews) – La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica ha deciso di impugnare dinanzi al TAR i provvedimenti che hanno dato attuazione al contributo di 2 euro applicato ai pacchi in importazione di valore fino a 150 euro. “Una decisione assunta a tutela del comparto e del corretto funzionamento del mercato, alla luce degli effetti già prodotti dalla misura”, spiega in una nota il presidente di Confetra Carlo De Ruvo. “I dati parlano chiaro a Malpensa si è perso oltre il 50% del traffico import e-commerce e, dato recente, fino a pochi giorni fa sono stati cancellati 81 voli all cargo rispetto a quelli programmati”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Fondi per le politiche ambientali, la Provincia ricorre al Tar contro la Regione: richiesti 3 milioni di euroLa vicenda dopo essere stata discussa finisce in tribunale, il presidente Alessandro Romoli: "Non è un atto di contrapposizione politica, ma un...

Milleproroghe, Fi chiede al governo di sospendere la tassa di 2 euro sui mini pacchi da Paesi extra UeUn ordine del giorno di Forza Italia al decreto Milleproroghe chiede al governo la sospensione della tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue.

Una raccolta di contenuti su Fisco Confetra ricorre al Tar contro la...

Fisco, Confetra ricorre al Tar contro la tassa di 2 euro sui pacchiRoma, 4 mar. (askanews) – La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica ha deciso di impugnare dinanzi al TAR i provvedimenti che hanno dato attuazione al contributo di 2 euro ap ... askanews.it

Confetra ricorre al Tar contro contributo di 2 euro per pacchi in importazione(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica – ha deciso di impugnare dinanzi al TAR i provvedimenti che hanno dato attuazione al contributo d ... ferpress.it