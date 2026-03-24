Referendum Como dice no ma in tutta la provincia domina il sì | i Comuni con le percentuali più alte e le reazioni

Non è solo un risultato elettorale, ma una fotografia chiara del territorio. Il referendum sulla giustizia divide nettamente Como città dal resto della provincia. Nel capoluogo prevale il no con il 51,11%, mentre fuori dai confini cittadini il quadro si ribalta completamente: il sì domina in modo netto, superando il 58% e imponendosi in tutti gli altri Comuni comaschi. Una spaccatura evidente tra città e territorio: Como si allinea al dato nazionale, mentre la provincia sceglie una direzione opposta, con un consenso diffuso e compatto alla riforma. Alta anche la partecipazione. A rispondere al richiamo delle urne sono stati 470.574 cittadini in provincia di Como, con un’affluenza del 61,91%, leggermente superiore a quella registrata in città, ferma al 61,30%. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Se non fosse stata comunicata ieri (nel mezzo dei commenti post-referendum) sarebbe stata la notizia del giorno, o della settimana. E avreste letto i soliti piagnistei inutili su “la libertà di stampa messa in discussione”, sulla “svendita allo straniero”, ecc. Io invec facebook

Di ritorno dalla manifestazione, una breve considerazione. Il risultato del referendum parla chiaro: la vittoria del NO rappresenta una sconfitta pesante per Giorgia Meloni e per tutta la sua maggioranza. Altro che invincibili: oggi si dimostra che questo governo x.com