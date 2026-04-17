Scuole dell’Infanzia si lavorerà per tutto luglio Bocciata la proposta contro l’apertura presentata alla Provincia Autonoma di Trento

Il Consiglio provinciale ha deciso di respingere il disegno di legge che aveva proposto di chiudere le scuole dell’infanzia durante il mese di luglio. La proposta era stata presentata alla Provincia Autonoma di Trento e successivamente analizzata nel corso dell’iter consiliare, secondo quanto riportato nella documentazione ufficiale. La decisione definitiva si è basata sull’esame delle diverse fasi del procedimento legislativo.

Secondo gli elementi riportati nel testo dell’iniziativa e nell’iter consiliare ricostruito nella documentazione sull’esame del provvedimento, il Consiglio provinciale ha respinto il disegno di legge n. 41 di iniziativa popolare che proponeva di modificare l’articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia, cancellando il mese di luglio dal calendario scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Scuole dell’infanzia Provincia di Trento: dal 2 marzo nuova finestra per le MAD “fuori graduatoria” Pet therapy nelle scuole dell'infanzia di Genova: la propostaPer far lavorare i bambini sull'educazione al rispetto, sull'autostima e sulla motricità in compagnia degli animali domestici Un cane in classe per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 2,86 milioni ai Comuni per la gestione delle scuole dell'infanzia; Bandi e Avvisi; Scuole dell’infanzia: dalla Provincia di Bolzano 2,86 milioni ai Comuni per garantire i servizi; Un nuovo corso di laurea magistrale a Rovereto. Scuola dell'infanzia trentina, confermata l'apertura a luglioIl consiglio provinciale ha respinto il ddl di iniziativa popolare (sostenuto da 5.800 firme) contro l'apertura a luglio ... rainews.it Scuola dell’infanzia di Paullo: sospesa la sezione 3–5 anni per mancanza di iscrittiLa sezione 3–5 anni della scuola dell’infanzia di Paullo sarà sospesa per il prossimo anno scolastico. Non si tratta di una chiusura definitiva, ma della ... redacon.it Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. Sulle Alpi permarrà un campo di alta pressione con masse d'aria calda. Al mattino il cielo sarà generalmente sereno. Nel pomeriggio da ovest arriveranno delle nubi alte. Temperature minime tra 3° e 11°, massim - facebook.com facebook Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. Sulle Alpi permarrà un campo di alta pressione con masse d'aria calda. Al mattino il cielo sarà generalmente sereno. Nel pomeriggio da ovest arriveranno delle nubi alte. Temperature minime tra 3° e 11°, massim x.com