Donna tenta di dialogare con gli agenti a Taranto il convivente fuori di sé la ostacola | arrestato

A Taranto, una donna ha chiesto aiuto agli agenti, ma il suo convivente di 28 anni si è mostrato violento e ha ostacolato l’intervento. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo che la donna aveva tentato di parlare con le forze dell’ordine.

Fermato un uomo di 28 anni a Taranto per maltrattamenti in famiglia, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’arresto è avvenuto dopo che la Polizia è stata allertata dalla compagna della vittima, che ha chiesto aiuto per porre fine a una situazione di disagio e paura. L’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Volante è stato richiesto da una donna che ha denunciato di essere vittima di maltrattamenti da parte del proprio convivente. Gli agenti sono giunti nell’abitazione dove hanno trovato la donna in evidente stato di shock e il suo compagno, un tarantino di 28 anni, in preda a una forte agitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna tenta di dialogare con gli agenti a Taranto, il convivente fuori di sé la ostacola: arrestato Leggi anche: Picchia una donna a Padova e poi ferisce tre agenti, 35enne fuori di sé arrestato Taranto, donna in fuga con i figli dal convivente: 29enne irrompe in casa del suocero, l'epilogo della vicendaEseguito a Taranto un arresto per maltrattamenti in famiglia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Altri aggiornamenti su Donna tenta. Discussioni sull' argomento La terza volta all'Oxer, in sala con Aureli e il cast; Truffe online, attenzione ai messaggi su WhatsApp e Telegram: AI usata per simulare conversazioni credibili. Donna tenta di dialogare con gli agenti a Taranto, il convivente fuori di sé la ostacola: arrestatoArrestato a Taranto un uomo di 28 anni per maltrattamenti in famiglia, violenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo la richiesta d’aiuto della compagna. virgilio.it Uomo tenta di togliersi la vita sui binari della stazione: salvato dagli agenti della Polizia LocaleTenta di togliersi la vita sui binari della stazione, ma gli agenti della Polizia Locale lo individuano e lo salvano dopo un lungo dialogo. Accompagnato al pronto soccorso. msn.com Francesco Emilio Borrelli. . Una donna che era sulla linea C32 al Vomero, è stata trasportata al Cardarelli dopo essere stata accoltellata. Non ci sarebbero motivi apparenti dietro l’aggressione, la folla tenta il linciaggio - facebook.com facebook