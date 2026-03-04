Varese donna tenta il suicidio in hotel | agenti si trovano davanti una tragica scena salvataggio in extremis

Una giovane donna è stata salvata dalla Polizia di Luino in un hotel di Laveno Mombello, dove aveva tentato il suicidio. Gli agenti sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto un allarme e sono riusciti a intervenire in extremis per evitare il peggio. La scena si è svolta in un contesto di emergenza, con la donna che si trovava in una situazione critica.

È stata salvata in extremis una giovane donna che aveva tentato il suicidio in un hotel di Laveno Mombello (Varese). L’intervento è stato reso possibile grazie a un allarme per persona scomparsa con intenti suicidi, che ha permesso alla Polizia di Stato di Luino di localizzare la ragazza e intervenire rapidamente, scongiurando il peggio. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando la Centrale Operativa della Questura di Varese ha ricevuto un “alert” tramite il Portale Alloggiati Web. La segnalazione riguardava una giovane donna scomparsa e in pericolo di vita, poiché aveva manifestato intenti suicidi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

