Recentemente Tara Gabrieletto ha ripercorso il motivo della fine del suo matrimonio con Cristian Gallella, condividendo dettagli sulla propria esperienza sentimentale. In un’intervista, ha parlato di un periodo in cui aveva perso fiducia negli uomini, ma ha anche spiegato di aver incontrato una persona speciale che ha riacceso la sua speranza. La sua testimonianza si concentra su momenti di riflessione personale e sui cambiamenti avvenuti nel corso degli anni.

Di recente Tara Gabrieletto è tornata a far parlare di sé rivelando dopo anni perché il suo matrimonio con Cristian Gallella giunse al capolinea. L'ex volto di Uomini e Donne ha rivelato di aver lasciato l'ex marito dopo aver scoperto un tradimento, la replica però non si è fatta attendere. L'ex tronista non solo ha negato ma ha accusato l'ex moglie di essere stata lei a tradirlo. Intervistata da Eva 3000 Tara Gabrieletto si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni personali, questa volta però riguardano il suo compagno Vincenzo. Archiviata la storia d'amore con Cristian Gallella aveva chiuso con l'amore, quando ha incontrato il compagno Vincenzo però è cambiato tutto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tara Gabrieletto, parole speciale per Vincenzo: “Avevo perso fiducia negli uomini ma lui è speciale”

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