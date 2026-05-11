Uomini e Donne | Tara Gabrieletto rivela il vero motivo per cui è finito il matrimonio con Cristian Gallella

Tara Gabrieletto, nota per il suo ruolo in Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato le ragioni dietro la fine del suo matrimonio con Cristian Gallella. La donna ha riferito dettagli specifici riguardo alle motivazioni della separazione, senza fare riferimenti ad altri aspetti della loro relazione. La discussione ha riguardato esclusivamente gli eventi che hanno condotto alla rottura tra i due.

Tara Gabrieletto, ex protagonista di Uomini e Donne, ha parlato in una recente intervista del matrimonio con Cristian Gallella. L’ex protagonista del trono classico ha svelato i dettagli che hanno portato alla separazione e ora i due sono in attesa del divorzio. Tara ha raccontato la sua esperienza, evidenziando il dolore e la difficoltà di affrontare la fine di una storia d’amore che credeva fosse solida. Rottura Sara Gaudenzi-Alessio Rubeca: cosa ha scritto lei Un amore nato a Uomini e Donne. La storia tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella è iniziata nel 2011 durante il programma Uomini e Donne. Dopo un intenso percorso, la coppia ha partecipato a Temptation Island nel 2014, uscendo insieme e più unita.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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