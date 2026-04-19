Il Tar ha negato la sospensiva sul dimensionamento delle scuole a Gubbio | ecco cosa cambia

Il Tar dell’Umbria ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Comune di Gubbio riguardo al piano di dimensionamento scolastico. La decisione riguarda un ricorso contro il decreto del Direttore dell’USR che ha disposto la riorganizzazione delle scuole di primo grado nel territorio. Con questa ordinanza del 15 aprile, il tribunale ha confermato la validità della misura senza sospendere le modifiche previste.

Il TAR per l’Umbria con Ordinanza del 15 aprile è di nuovo intervenuto sulla questione dimensionamento scolastico, negando la sospensiva che il Comune di Gubbio aveva richiesto, presentando ricorso contro il Decreto del Direttore USR che a Gubbio dispone la riorganizzazione delle scuole del primo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Dimensionamento scolastico a Città di Castello, il Tar accoglie la sospensiva: Regione Umbria rivendica la propria azioneIl Tar dell’Umbria ha accolto la richiesta di sospensiva sul dimensionamento scolastico presentata dal Comune di Città di Castello. Dimensionamento scolastico. Anche Gubbio fa ricorso al TarÈ anche Gubbio a muovere un passo deciso nella partita sul dimensionamento scolastico, scegliendo la via del ricorso al Tar contro il piano nazionale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ha prestato servizio militare prima di diventare docente, il Tar riconosce punteggio negato; Porto d’armi negato perché fratello di un uomo legato alla ‘ndrangheta: il Tar ribalta tutto; Permesso di soggiorno negato, il Tar annulla il provvedimento della questura; Sospensione scolastica per occupazione: il TAR dichiara improcedibile il ricorso dello studente contro la misura disciplinare. Ecco cosa hanno detto i giudici. Fonderie Pisano: il Tar respinge il ricorso, lo stabilimento resta chiusoStampaIl Tar di Salerno ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Fonderie Pisano di Salerno in merito al provvedimento con cui la Regione Campania ha negato all’azienda il rinnovo dell’Ai ... salernonotizie.it Scommesse, stop del TAR Lombardia al Comune di Nerviano: illegittimo negare permesso edilizio perché è un’attività di giocoScommesse, TAR Lombardia: il permesso edilizio non può essere negato sulla base di valutazioni legate all’attività di gioco che si intende svolgere nei locali. agimeg.it Dopo la bocciatura del Tar, il Comune ha predisposto un piano particolareggiato con 22 ordinanze facebook MN - Il TAR del Veneto respinge il ricorso, grande delusione e arrabbiatura dell’AIMC x.com