Anas ha deciso di richiedere nuovi test sulla discarica di Sorisole, ancora una volta coinvolta nel progetto della Tangenziale Sud. La richiesta arriva in seguito a questioni legate all’impatto ambientale e alle verifiche già effettuate. Restano da capire come queste nuove analisi possano influire sui tempi di realizzazione dei lavori e sulla prosecuzione dei cantieri. La decisione si inserisce in un quadro di controlli più approfonditi e di approfondimenti tecnici sulla compatibilità ambientale del tracciato.

? Domande chiave Perché Anas ha richiesto nuovi test sulla discarica di Sorisole?. Come influiranno le indagini ambientali sui tempi dei cantieri?. Chi contesta duramente l'esito del vertice avvenuto a Roma?. Quando inizieranno gli interventi sulla Statale 470 per il traffico?.? In Breve Partecipanti al tavolo tecnico: Valois, Bianchi, Rizzi, Lobati, Mazzoleni e Locatelli.. Nuovi test ambientali richiesti Anas sulla discarica Monte Bianco di Sorisole.. Interventi sulla Statale 470 previsti dopo l'estate tra Paladina e Villa d'Almè.. Progetto inserito nel piano regionale e nel contratto Anas 2026-2030.. A Roma, mercoledì 20 maggio, il vertice al Ministero delle Infrastrutture ha confermato la validità del tracciato per la Paladina-Sedrina, nonostante Anas richieda nuovi accertamenti ambientali sull’ex discarica Monte Bianco di Sorisole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tangenziale Sud: il tracciato resta, Anas chiede nuovi test a Sorisole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Due Mari“, Anas dice no. Respinte le osservazioni. Il tracciato non cambiaNonostante la mobilitazione degli enti locali e le numerose osservazioni presentate dai cittadini e dalle imprese del territorio, il tracciato della...

Modena, caos sulla tangenziale: cantiere Anas blocca il traffico? Domande chiave Come cambieranno i turni di lavoro per ridurre le code? Quali nuove deviazioni obbligatorie attenderanno chi viaggia verso Bologna?...

Tangenziale sud Bergamo, Forza Italia chiede una svolta: Dopo 40 anni, intervento non più rimandabileI consiglieri Lobati e Rota (FI) fanno il punto sull'opera da 500 milioni che collegherà Paladina e Sedrina dopo i rilievi di ANAS ... affaritaliani.it

Tangenziale Sud di Soresina, c’è il sì al progetto: è una svolta storicaSoresina (Cremona) – Svolta storica dopo decenni di attesa. La Tangenziale Sud di Soresina ha ottenuto il via libera dalla Provincia. Un’opera in parte finanziata dalla Regione e in parte dai Comuni ... ilgiorno.it