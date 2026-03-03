L'Anas ha deciso di non modificare il tracciato del progetto “Due Mari”, respingendo tutte le osservazioni avanzate dagli enti locali e dai cittadini durante il dibattito pubblico. La decisione è definitiva e l’itinerario rimane invariato, nonostante le numerose richieste di variazioni e le opposizioni emerse nel corso delle consultazioni.

Nonostante la mobilitazione degli enti locali e le numerose osservazioni presentate dai cittadini e dalle imprese del territorio, il tracciato della Due Mari nel passaggio tra Città di Castello, San Giustino e Citerna, non subirà variazioni sostanziali, restando ancorato alle scelte progettuali già delineate. Anas ha infatti ribadito con fermezza che le ipotesi di spostamento verso sud, caldeggiate con forza dai comuni di Citerna e San Giustino sulla base di corridoi risalenti al progetto preliminare del 2011, non sono più considerate tecnicamente praticabili. Prosegue così l’iter della Valutazione di Impatto Ambientale (Via) al Ministero dell’Ambiente per il progetto del tratto E78 tra Le Ville e Selci Lama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Due Mari“, Anas dice no. Respinte le osservazioni. Il tracciato non cambia

