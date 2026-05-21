Un politico ha affermato che aumentare la natalità potrebbe contribuire a ridurre il numero di migranti regolari nel Paese. Ha spiegato che un calo delle nascite porta a una maggiore domanda di lavoratori stranieri. Questa dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle dinamiche demografiche e le politiche migratorie italiane. La sua frase suggerisce una relazione tra tassi di natalità e bisogno di immigrazione per il mercato del lavoro.

“Se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti regolari. Più c’è denatalità, più abbiamo bisogno di lavoratori stranieri nel nostro Paese. Un altro problema è evitare di perdere i giovani protagonisti delle nostre imprese, che vanno via perché hanno salari più bassi rispetto ad altri Paesi europei”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla XVII edizione del Festival del Lavoro, al Centro Congressi La Nuvola di Roma. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tajani: "Se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti regolari"

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