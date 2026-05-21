Se facciamo più figli riduciamo i migranti Antonio Tajani nella bufera | Pd attacca sulle frasi assurde

Una dichiarazione del vicepremier ha scatenato una reazione forte da parte del Partito Democratico, che ha criticato le sue affermazioni sulla denatalità e sui flussi migratori. Tajani ha affermato che avere più figli potrebbe ridurre l’arrivo di immigrati, suscitando immediatamente accuse di irresponsabilità. La discussione si è concentrata sulle sue parole, portando a una serie di interventi pubblici e a una polemica politica che si è diffusa sui media nazionali.

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Antonio Tajani travolto dal polverone politico per le sue dichiarazioni su denatalità e migranti. Ospite del Festival del lavoro di Roma, il ministro degli Esteri ha esposto la sua teoria demografica, secondo la quale aumentando il numero di figli si può ridurre il “numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese”. Una visione che ha scatenato le polemiche dell’opposizione, in particolare del Pd per il quale le frasi del vicepremier sono “assurde”. Le parole di Antonio Tajani su denatalità e migranti L’intervento di Antonio Tajani è arrivato nel solco del dibattito sulla proposta di legge invocata dalla Lega per la revoca della cittadinanza, scaturito in seguito all’attentato di Salim El Koudri a Modena. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - "Se facciamo più figli riduciamo i migranti", Antonio Tajani nella bufera: Pd attacca sulle "frasi assurde" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scandalo nel PD di Monza: bufera per le frasi contro IsraeleLe dichiarazioni pubblicate lo scorso 1 aprile dal segretario del Circolo 2 del Partito Democratico di Monza, Michele Gamba, hanno innescato una... Tajani attacca Gratteri per la "minaccia" a Il Foglio su "facciamo i conti dopo il referendum": "Mi fa paura"Nuove polemiche nella campagna per il referendum sulla riforma della giustizia con al centro la figura del procuratore di Napoli Nicola Gratteri,... Tajani: Se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti regolari. Il Pd attaccaIl vicepremier al Festival del Lavoro: Più c'è denatalità, più abbiamo bisogno nelle nostre imprese di lavoratori stranieri. Con ciò che ne consegue, l'integrazione, i rischi di immigrazione irregola ... msn.com Tajani: Se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti regolariROMA – Noi abbiamo un problema di decrescita nell’ambito demografico e dobbiamo capire se vogliamo fare più figli. E se facciamo più figli poi possiamo anche dire: bene, riduciamo il numero dei migra ... dire.it