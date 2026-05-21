Tajani | Se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti regolari Il Pd attacca

Il dibattito politico si concentra ancora una volta sui temi delle migrazioni e delle politiche sociali. Un commento di un rappresentante del governo suggerisce che aumentare le nascite potrebbe contribuire a ridurre il numero di migranti regolari. Nel frattempo, il Partito Democratico ha risposto criticamente, evidenziando divergenze sulle strategie da adottare. I temi legati alla crescita economica e allo sviluppo sociale rimangono al centro delle discussioni tra le forze politiche, con attenzione rivolta ai modelli di welfare e alle politiche produttive future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui