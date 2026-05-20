MO Schlein | Ben Gvir agghiacciante ora servono sanzioni

Il 20 maggio, in un comunicato, è stata commentata la situazione riguardante le immagini di attivisti della Global Sumud Flotilla. Le scene mostrate mostrano gli attivisti ammanettati, inginocchiati e derisi da un ricercato dalla Corte penale internazionale. La leader di un partito ha definito le azioni di questa figura come agghiaccianti e ha chiesto l’introduzione di sanzioni. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di intervento internazionale.

Roma, 20 mag. (askanews) – “Le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati, ammanettati, inginocchiati e derisi dal ricercato dalla corte penale internazionale Ben Gvir sono agghiaccianti, questi sono crimini contro la dignità umana”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein. “Non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali e vicino alle coste europee, ma detiene anche attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane”. La segretaria Pd chiede che “il governo italiano e l’Unione europea facciano ogni sforzo per la loro immediata liberazione e per assicurare lo sblocco di tutti gli aiuti umanitari indispensabili ai palestinesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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