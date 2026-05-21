Il governo sta cercando di trovare risorse interne per sostenere la proroga del taglio delle accise sui carburanti e il credito di imposta destinato al settore degli autotrasportatori. La decisione arriva nel contesto delle misure per affrontare il caro energia, con l’obiettivo di mantenere gli aiuti già in vigore. La ricerca di fondi si concentra su risorse nazionali, senza coinvolgere finanziamenti esterni o modifiche alle politiche europee. La proroga dovrebbe prolungare le agevolazioni attualmente attive.

AGI - Il governo prosegue il lavoro di ricerca delle risorse per sostenere la nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti e il credito di imposta per il settore degli autotrasportatori sempre in materia di caro energia. Il Mef, viene riferito, si starebbe muovendo soprattutto a caccia di risorse interne, nelle prossime ore potrebbe essere più chiara l'entità dei fondi a disposizione. Molto dipenderà anche dall'andamento del negoziato in corso con la Ue, con l'Italia che ha chiesto di ampliare all'energia la possibilità di attivare il meccanismo di salvaguardia previsto per i fondi sulla difesa. Parallelamente, l'esecutivo lavora anche alla selezione dei profili dei vertici di Consob ed Antitrust, scaduti nelle ultime settimane, al centro negli ultimi giorni di alcuni brevi incontri tra i leader della maggioranza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Taglio delle accise e Tir, il governo a caccia di risorse interne

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