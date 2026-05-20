Il governo sta lavorando a un decreto unico che dovrebbe includere interventi sul taglio delle accise e sulle tariffe dei tir. Il Ministero dell’Economia ha assicurato che le risorse necessarie saranno stanziate, ma finora non sono stati resi noti i dettagli. La priorità è trovare le risorse entro venerdì, poiché senza un intervento mirato si rischia di creare disagi per gli italiani, che potrebbero riscontrare effetti indesiderati nei giorni successivi.

Da qui a venerdì la parola d'ordine è “trovare le risorse”. Perché senza gli italiani si sveglierebbero l’indomani con una pessima sorpresa al distributore: il numero 2 a contrassegnare il prezzo dei carburanti alla pompa, sfondando il tetto dei due euro semmai il governo, sciaguratamente, non dovesse trovare i soldi per confermare il taglio delle accise. Si naviga a vista, tanto che i rumors che si rincorrono nei Palazzi romani parlano di una sforbiciata ad alto rischio e che, in ogni caso, potrebbe essere formato mignon. E così da Parigi è il Mef, a margine dei lavori del G7 Finanze, a precisare che il taglio ci sarà perché s’ha da fare: si lavora per confermarlo nel rispetto della deadline del 22 maggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Taglio delle accise e Tir, il Mef: «Le risorse ci saranno». In arrivo un decreto unico

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