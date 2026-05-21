Taccuino elettorale | gli ultimi eventi prima del voto Arriva il ministro Valditara
Mancano pochi giorni alle elezioni amministrative in due comuni toscani, con le consultazioni previste per il 24 e 25 maggio. Sono in scadenza i mandati di alcuni sindaci e nelle ultime settimane sono stati convocati incontri pubblici e comizi per le campagne elettorali. Nel frattempo, il ministro dell’istruzione ha fatto visita a una scuola locale, portando avanti un tour di incontri istituzionali. Le principali forze politiche stanno finalizzando le proprie liste e strategie per il voto imminente.
Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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