Taccuino elettorale | gli ultimi eventi prima del voto Arriva il ministro Valditara

Mancano pochi giorni alle elezioni amministrative in due comuni toscani, con le consultazioni previste per il 24 e 25 maggio. Sono in scadenza i mandati di alcuni sindaci e nelle ultime settimane sono stati convocati incontri pubblici e comizi per le campagne elettorali. Nel frattempo, il ministro dell’istruzione ha fatto visita a una scuola locale, portando avanti un tour di incontri istituzionali. Le principali forze politiche stanno finalizzando le proprie liste e strategie per il voto imminente.

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