Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati e delle liste Arrivano Valditara e Carfagna
In vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio, si avvicinano le scadenze per le candidature nei comuni di Arezzo e Lucignano. I candidati Valditara e Carfagna hanno annunciato i loro impegni e programmi elettorali, mentre le rispettive liste si preparano a presentare le proprie candidature. Le amministrative rappresentano un momento di importante confronto tra le forze politiche locali, con il voto che deciderà il futuro delle amministrazioni municipali.
Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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