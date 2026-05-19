Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati e delle liste Arrivano Valditara e Carfagna

In vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio, si avvicinano le scadenze per le candidature nei comuni di Arezzo e Lucignano. I candidati Valditara e Carfagna hanno annunciato i loro impegni e programmi elettorali, mentre le rispettive liste si preparano a presentare le proprie candidature. Le amministrative rappresentano un momento di importante confronto tra le forze politiche locali, con il voto che deciderà il futuro delle amministrazioni municipali.

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Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Taccuino elettorale: gli impegni dei candidati e delle liste